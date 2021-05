Reality-TV : Ordnungsamt unterbricht Dreh der Geissens in Köln

Das TV-Paar filmt für seine Doku-Serie in einer Pizzeria, als das Ordnungsamt auftaucht. Der Lokalbesitzer vermutet, dass die Behörde von Leuten alarmiert wurde, die einen Corona-Verstoß witterten.

Köln | Die beiden Reality-TV-Stars Robert und Carmen Geiss („Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“) sind bei einem Dreh in einer Pizzeria in Köln böse überrascht worden. Nach Angaben ihrer Produktionsfirma tauchte während der Filmaufnahmen für die Doku-Soap des Paares in der vergangenen Woche plötzlich das Ordnungsamt auf. „Das Lokal musste ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.