Nicht erreichbar : Panne bei Notrufnummern in Frankreich

In Frankreich waren in der Nacht die Notrufnummern vielfach nicht erreichbar. Der Telefonanbieter Orange steht in der Kritik.

Paris | Eine schwere Panne beim französischen Telekommunikationsunternehmen Orange hat eine Störung bei Notrufnummern in ganz Frankreich ausgelöst. Um weiter die Feuerwehr, die Polizei oder einen Notarzt erreichen zu können, wurden in der Nacht zum Donnerstag rund 400 Ersatznummern eingerichtet, teilte Innenminister Gérald Darmanin in Paris mit. Präsident ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.