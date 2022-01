Neues aus Hollywood : „Pitch Perfect” kommt als TV-Serie zurück - mit Flula Borg

Die Karriere des verbissenen Sängers aus „Pitch Perfect“ ist beendet. Pieter Krämer alias Flula Borg startet in einer neuen TV-Serie als Musik-Manager. Er freue sich riesig, sagt der deutsche Schauspieler.

Der deutsche Schauspieler und Komiker Flula Borg (39) baut seine Hollywood-Karriere weiter aus. Der gebürtige Erlanger wird seine frühere Rolle aus der Musikkomödie „Pitch Perfect 2” nun in einer Fernsehserie fortführen. „hallo mama i am homing come!!!”, witzelte Borg am Dienstag in gespielt schlechtem Englisch auf Instagram. Er freue sich so darauf, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.