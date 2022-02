Panorama : Planungen für Volksfeste laufen vielerorts

In Aussicht auf sinkende Infektionszahlen und wegfallende Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie laufen vielerorts in Niedersachsen und Bremen Planungen für größere Volksfeste und Märkte in diesem Jahr. Noch ist aber nicht überall absehbar, in welcher Größe und in welcher Form die Feste stattfinden werden, wie aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur hervor geht. Bei ihren letzten Beratungen Mitte Februar verabredeten Bund und Länder, dass viele Einschränkungen in der Corona-Pandemie vom 20. März an bundesweit entfallen sollen, dazu soll etwa die Gästebegrenzung bei Veranstaltungen zählen. Welche Regelungen dann genau gelten sollen, ist aber noch nicht bekannt.

Abgeschlossen sind bereits etwa die Planungen für die Bremer Osterwiese im April. Für die Kirmes wurden 181 Schausteller zugelassen, wie ein Sprecher des Wirtschaftsressorts mitteilte. Die Emder Matjestage Ende Mai sollen die erste Großveranstaltung in Ostfriesland dieses Jahr werden, wie Wilhelm Eilers vom zuständigen Arbeitskreis mitteilte. Die Veran...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.