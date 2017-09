Zwölf Festnahmen : Polizei findet Cannabis-Plantage im «Horrorhaus» von Höxter

Das sogenannte «Horrorhaus» von Höxter, in dem Frauen jahrelang misshandelt worden sein sollen, ist in jüngster Zeit für eine Drogenplantage genutzt worden. Mehr als tausend Cannabispflanzen stellte die Polizei in dem Gebäude sicher.