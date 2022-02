Panorama : Polizei sucht nach Ursache für Kranunfall in Lokstedt

Nach dem tödlichen Unfall mit einem Kran auf einer Baustelle in Hamburg-Lokstedt hat die Polizei die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen brach der Kran, der in dem Rohbau eines entstehendes Gebäudes montiert war, am frühen Samstagnachmittag ein, stürzte zu Boden und traf den 45 Jahre alten Arbeiter, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Mann habe Kopfverletzungen erlitten und ein Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Drei weitere Arbeiter erlitten demnach einen Schock und seien vor Ort medizinisch versorgt worden. Warum der Kran einstürzte, werde noch untersucht, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag....

