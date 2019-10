Bahnhof gesperrt : Polizei: Zwei Menschen in Halle erschossen - erste Festnahme

Bei Schüssen in Halle/Saale sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen getötet worden. Nach Angaben der Polizei ist eine Person festgenommen worden. «Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam», twitterte die Polizei am Mittwoch.

09. Oktober 2019, 13:55 Uhr

Mehrere bewaffnete Täter seien auf der Flucht, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Täter seien mit einem Auto geflüchtet.

Die Polizei ist mit «starken Kräften im Stadtgebiet» unterwegs. Bürger mit allgemeinen Nachfragen sollten die 115 wählen - und den Notruf nur im Notfall, wie die Polizei via Twitter mitteilte.

Die Polizei forderte die Menschen in Halle dazu auf, in ihren Wohnungen oder an ihrem Arbeitsplatz zu bleiben beziehungsweise sichere Orte aufzusuchen.

Augenzeugen berichteten von einem Täter, der einen Kampfanzug getragen haben soll. Demnach soll es auch eine Explosion auf einem Friedhof gegeben haben. Unbestätigten Medienberichten zufolge soll sich der Vorfall in der Nähe einer Synagoge zugetragen haben.

Der Bahnhof von Halle wurde wegen polizeilicher Ermittlungen gesperrt. Das teilte das Unternehmen über Twitter mit. Es komme zu Verspätungen.