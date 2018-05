Getötete Rentnerin in Sachsen : Polizist bei Fahndung nach Mord-Verdächtigem angeschossen

Der Gesuchte verschanzte sich und eröffnete das Feuer auf die Polizisten. Nicht nur ein Beamter wurde verletzt.

von dpa

14. Mai 2018, 18:58 Uhr

Königsbrück | Bei der Fahndung nach einem Tatverdächtigen im Zusammenhang mit dem Fall einer getöteten Rentnerin in Sachsen sind ein Polizist und auch ein Diensthund der Polizei verletzt worden. Der Gesuchte habe beim ersten Zugriffsversuch in der Königsbrücker Heide nordöstlich von Dresden am Montag das Feuer eröffnet und den Hund getroffen. Ein Polizeibeamter hatte zuvor eine Schussverletzung am Arm erlitten.

Klarstellung zum Einsatz in #Königsbrück: Entgegen Meldungen auf einigen Portalen haben wir hier KEINEN Terroreinsatz und es ist definitiv nur ein Beamter und ein Diensthund verletzt! Gute Besserung unseren Kollegen der #GSG9 und Danke für Euren Einsatz — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 14. Mai 2018

Der 33-jährige Tatverdächtige hielt sich in einem Garnisonsgebäude einer ehemaligen Kaserne verschanzt. Von dort aus schoss der Mann mehrmals auf die Beamten. Laut Polizei ist der Mann Sportschütze und hat eine Waffenbesitzkarte. Er steht im Verdacht, in Dresden seine 75 Jahre alte Nachbarin getötet zu haben. Die Frau war am Samstag mit mehreren Stichverletzungen tot in ihrer Wohnung gefunden worden.