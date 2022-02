Kriminalität : Polizist im Drogenskandal zu Geldstrafe verurteilt

Der Drogenskandal bei der Münchner Polizei beschäftigt die Ermittler schon länger. Jetzt hat das Amtsgericht ein Urteil gegen einen der in den Skandal verwickelten Beamten gesprochen.

Von einer „Parallelwelt“ spricht der Staatsanwalt. Wie man darin so abdriften könne, frage er sich. „Mich lässt das immer noch sprachlos zurück.“ Das Amtsgericht hat einen Polizisten am Dienstag in einem Prozess um den Drogenskandal bei der Münchner Polizei wegen diverser Drogen- und Dopingdelikte zu einer Geldstrafe von 13 200 Euro verurteilt. Das Ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.