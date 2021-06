Dänisches Königshaus : Prinz Christian absolviert seinen ersten Termin

Ein Jahr später als geplant: Dänen und Deutsche feiern die im Jahr 1920 vollzogene friedliche Grenzziehung. Für den jungen Prinzen Christian die Feuertaufe.

Kopenhagen | Prinz Christian (15) hat seinen bislang wichtigsten Termin als Vertreter des dänischen Königshauses absolviert. An der Seite von Großmutter Königin Margrethe II. (81) und Vater Kronprinz Frederik (53) nahm er am Sonntag an Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum der friedlichen Grenzziehung zwischen Dänemark und Deutschland teil. Dabei fuhren die drei zu...

