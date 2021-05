Dänische Royals : Prinz Christian vermisst Verwandte bei Konfirmation

Das Familienfest des dänischen Königshauses hätte größer ausfallen können. Das hätte sich zumindest der 15-jährige Konfirmant gewünscht. Doch wegen der Pandemie war das nicht möglich.

Fredensborg | Der dänische Prinz Christian (15) hat bei seiner Konfirmation am Samstag die wegen der Corona-Pandemie verhinderten Verwandten vermisst. Es sei schade gewesen, dass nicht die ganze Familie habe teilnehmen können, zitierte ihn der dänische Rundfunksender DR. „Sie sind in unseren Herzen und Gedanken“, so Christian weiter. Der Enkel von Königin Mar...

