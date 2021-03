Britisches Königshaus : Prinz Harry: Dianas Tod hat ein großes Loch hinterlassen

Prinz Harry weiß, wie es sich anfühlt, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Jetzt gibt er Kindern Hoffnung, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.

London/Santa Barbara | Prinz Harry hat im Vorwort eines Kinderbuches die Trauer nach dem Tod seiner Mutter Diana beschrieben. „Als ich ein Junge war, habe ich meine Mutter verloren. Damals wollte ich das nicht glauben oder akzeptieren, und es hat ein großes Loch in mir hinterlassen“, schrieb der 36-Jährige in dem neu erscheinenden Buch „Hospital by the Hill“. Prinzessin ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.