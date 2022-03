Architektur : Pritzker-Preis geht an Francis Kéré

Der Pritzker-Preis gilt als höchste Ehre der Architektur-Welt. In diesem Jahr geht er erstmals an einen Architekten aus einem afrikanischen Land: Der in Burkina Faso geborene Francis Kéré lebt in Berlin.

Der im westafrikanischen Burkina Faso g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.