Von Übergriff bis Polenböller : Prügeln für den Show-Effekt: Hohe Strafe für Rapper Gzuz

Weil es seine Glaubwürdigkeit als Gangster-Rapper stärkte, beging Gzuz Straftaten. So urteilt das Hamburger Landgericht und schickt den 33-Jährigen in die JVA.

Der Rapper Gzuz soll nach dem Willen des Hamburger Landgerichts für acht Monate und zwei Wochen ins Gefängnis kommen. Zugleich verhängte die Strafkammer am Freitag in dem Berufungsprozess eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 2300 Euro, also insgesamt 414.000 Euro. Das Schöffengericht sprach den 33-jährigen Frontmann der Band 187 Strassenbande der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.