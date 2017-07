Nach Überfall in Schaffhausen : Psychisch labiler Kettensägen-Angreifer auf der Flucht

vergrößern 1 von 2 Foto: Dominic Baur 1 von 2

Der psychisch labile Mann, der im schweizerischen Schaffhausen Menschen mit einer Kettensäge angegriffen hat, ist weiter auf der Flucht - er könnte nach Polizeiangaben auch nach Deutschland geflohen sein.

Das sagte Polizeieinsatzleiter Ravi Landolt am Montag bei einer Pressekonferenz in Schaffhausen. «Wir haben keine Ahnung, wo er sich aufhält», sagte Landolt. Da sich die Tat nahe der deutschen Grenze abgespielt habe, sei eine Flucht nach Deutschland nicht auszuschließen. Die deutsche Polizei sei in die Fahndung miteingebunden.

Der Mann sei gefährlich, warnte die Polizei. Er sei wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz vorbestraft. Er habe sich vorwiegend in Wäldern aufgehalten. Er reagiere oft aggressiv, wenn er sich angegriffen fühle.

Der Mann hatte im Büro einer Krankenkasse zwei Mitarbeiter mit der Kettensäge verletzt, einen davon schwer, einen weiteren leicht. Beide seien außer Lebensgefahr, erklärte die Polizei. Drei weitere Menschen wurden anderweitig leicht verletzt. Die Polizei präzisierte damit frühere Angaben.

von dpa

erstellt am 24.Jul.2017 | 16:44 Uhr