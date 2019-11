Närrische Zeit beginnt : Pünktlich um 11.11 Uhr: Karnevalssaison gestartet

In den Karnevalshochburgen hat um 11 Uhr 11 die närrische Zeit begonnen. Nach einer neunmonatigen Durststrecke stießen die Jecken bei akzeptablem Wetter - bewölkt, aber kein Regen - auf die fünfte Jahreszeit an.

11. November 2019, 11:27 Uhr

In Mainz beginnt die Saison mit einem Countdown, dann wird dort das Närrische Grundgesetz verlesen. In Düsseldorf erwacht am elften Elften traditionell der Obernarr Hoppeditz. In Köln präsentiert sich ein neues Dreigestirn. Dort werden traditionell die meisten Besucher erwartet. Dieses Jahr könnten es ein paar weniger werden, weil der Auftakt der neuen Session auf einen Montag fällt.

Die Kölner Polizei ist nach eigenen Angaben mit 1000 Beamten auf der Straße, um Exzessen vorzubeugen. Die heiße Phase des Karnevals beginnt mit den großen Sitzungen im Januar und findet ihren Höhepunkt mit den Rosenmontagsumzügen (24. Februar).

Die Session dauert diesmal bis zum 26. Februar, dann ist Aschermittwoch und bekanntlich alles vorbei.