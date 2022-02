Panorama : Radfahrer in Neumünster bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Autofahrer hat beim Abbiegen am frühen Montagmorgen in Neumünster einen Radfahrer erfasst und schwer verletzt. Der 20 Jahre alte Autofahrer habe nach links in eine Straße einbiegen wollen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 57 Jahre alte Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

