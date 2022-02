Offizielle Deutsche Charts : Rapperin Katja Krasavice wieder an der Spitze der Charts

Was waren die musikalischen Bestseller der Woche in Deutschland? GfK Entertainment hat sie ermittelt und in Rankings zusammengestellt.

Bereits zum dritten Mal in Folge hat die Rapperin Katja Krasavice die Spitze der Album-Charts erreicht. Ihre neue Platte „Pussy Power“ steigt neu auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Album-Charts ein, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. „Dies ist keiner Rapperin zuvor gelungen.“ Im Single-Ranking landet die Single „Onlyfans“ der 25-Jährigen...

