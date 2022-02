Festspiele : Regisseur Schwarz plant Bayreuther „Ring“ als Serie

Eigentlich sollte Bayreuth schon 2020 einen neuen „Ring“ bekommen. Doch dann kam Corona. Nun soll es in diesem Jahr soweit sein. Valentin Schwarz bringt den Vierteiler auf die Bühne - und verrät nun, was er dabei so vorhat.

Der Regisseur Valentin Schwarz plant den Bayreuther „Ring des Nibelungen“ in der Art einer modernen Netflix-Serie. „Dass der "Ring" in Bayreuth innerhalb nur einer Woche komplett aufgeführt wird, gibt uns die Möglichkeit, ein Familienepos in vierteiligem Serienformat zu zeigen und diesen Figuren in ihren Verhältnissen und Versäumnissen durch die Zeitl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.