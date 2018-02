Wintergrüße aus Moskau : Rekord-Schneefall lähmt russische Hauptstadt

Moskau ist an Kälte gewöhnt. Auch Schneefall löst nicht gleich ein Verkehrschaos aus. Nun aber hat es in der russischen Hauptstadt so sehr geschneit, wie seit 100 Jahren nicht mehr. Das stellt sogar die wintererprobte Metropole vor Herausforderungen.

von dpa

05. Februar 2018, 12:53 Uhr

Rekordmengen an Schnee haben in Moskau zahlreiche Flugverspätungen verursacht und den Verkehr in der Millionenmetropole teilweise zum Erliegen gebracht. «Es ist der stärkste Schneefall seit 100 Jahren», teilte Vizebürgermeister Peter Birjukow in der russischen Hauptstadt mit.

Seinen Angaben zufolge wurden am Wochenende mehr als 1,2 Millionen Kubikmeter Schnee von den Straßen entfernt. Auch die russische Armee war dabei im Einsatz. Man habe die Lage wieder unter Kontrolle, hieß es.

Aufgrund der Schneeberge mussten viele Autofahrer auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Bürgermeister Sergej Sobjanin hatte noch am Wochenende auf Twitter empfohlen, die Straßen zu meiden, und freigestellt, Kinder in die Schule zu schicken. Ein Autofahrer starb an einem Stromschlag, als eine Stromleitung auf seine Motorhaube fiel. Rund 2000 Bäume brachen unter der Schneemasse zusammen. Im Umland waren Tausende Menschen von der Energieversorgung abgeschnitten.