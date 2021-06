Wetter : Rekordhitze in Kanada: 47,9 Grad

So heiß war es noch nie in Kanada. In der Stadt Lytton wurden fast 50 Grad gemessen - ein neuer Landesrekord. Und für die die kommenden Tage ist weiterhin Hitze angesagt.

Vancouver | Eine Hitzewelle im Westen Kanadas lässt die Temperaturen auf Rekordwerte steigen. In Lytton (Provinz British Columbia) seien 47,9 Grad gemessen worden, teilte die örtliche Wetterbehörde bei Twitter mit. Demnach handelte es sich um die höchste Temperatur in der Geschichte des Landes. Die Werte seien vorläufig und könnten noch aktualisiert werden, hi...

