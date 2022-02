Pantomime mit Mission : „Resistance” zeigt unbekannten Marcel Marceau

Jesse Eisenberg und Matthias Schweighöfer erzählen in „Resistance - Widerstand“ eine unbekannte Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg: Wie der später weltberühmte Marcel Marceau im Kampf gegen die Nazis das Leben vieler jüdischer Kinder rettet.

Seit Jahren ist US-Schauspieler Jesse Eisenberg in Hollywood auf einen ähnlichen Typ abonniert. Egal, ob als Mark Zuckerberg im Facebook-Film „The Social Network” oder als Bösewicht in der Superhelden-Verfilmung „Batman v. Superman: Dawn of Justice”: Oft sind die Figuren Genies, etwas verwirrt, fast wahnsinnig und im Kern meist erstaunlich verletzlich....

