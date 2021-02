Zwangspause für Schifffahrt? : Rhein-Pegelstände steigen weiter

Hochwasser in Nordrhein-Westfalen: In Köln steigt der Pegelstand schnell - in den letzten 24 Stunden um 40 Zentimeter. Für die Schifffahrt gibt es erste Einschränkungen. Neue Niederschläge sind schon in Sicht.

Köln | Nach Tauwetter und Regen steigen die Pegelstände des Rheins weiter an. Am Dienstagmorgen hat der Fluss in Köln ein Wasserstand von 8,14 Meter erreicht. Das sind rund 40 Zentimeter mehr als einen Tag zuvor. Das Hochwassermeldezentrum in Mainz rechnet ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.