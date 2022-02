Geburtstag : Robbie Williams: Vom Weltstar zum Familienvater

Robbie Williams konnte weltweit Erfolge feiern und als Entertainer die Massen begeistern. Aus dem wilden Star mit Drogenproblemen ist mittlerweile ein glücklicher Familienvater geworden.

Robbie Williams liebt Kunst und deshalb räumt er auch zwischendurch auf, um Platz für neue zu schaffen. Im März will er in London drei originale Banksy-Werke im Wert von 13,6 Millionen US-Dollar versteigern. Anfang der 2000er Jahre soll der „Angels“-Interpret laut der Financial Times diese Werke vom Künstler höchst persönlich erhalten haben. Heute wir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.