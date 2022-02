Kulturstaatsministerin : Roth will ökologische Mindeststandards beim Film

Kulturstaatsministerin Claudia Roth will neue ökologische Mindeststandards für die deutsche Filmindustrie etablieren. Ab 2023 soll es verbindliche Regeln geben.

Filme sollen in Deutschland künftig verbindlich mehr Umweltkriterien erfüllen. „Wir brauchen ökologische Mindeststandards“, sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Rande der Berlinale während einer Veranstaltung mit dem Arbeitskreis Green Shooting, Filmförderungen der Länder und der Filmförderungsanstalt in Berlin. Aus Sicht der Grünen-Politikerin...

