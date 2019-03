Reisemesse in Berlin : Rüffel für Radwege

Seit Jahren wird über touristische Verkehrskonzepte gesprochen / Es scheint wenig herausgekommen zu sein

07. März 2019, 17:41 Uhr

Der Eröffnungstag der Reisemesse ITB in Berlin ist für die Nordost-Tourismusbranche ein Tag voller Streicheleinheiten gewesen. Auch wenn es am zweiten Tag eine Auszeichnung für das Verkehrskonzept „Müritz Rundum“ in der Mecklenburgischen Seenplatte gab, kann der Donnerstag als ein Tag bezeichnet werden, an dem deutlich auf die Defizite in Mecklenburg-Vorpommern hingewiesen wurde. Diese betreffen hauptsächlich die Mobilität.

Noch gut in Erinnerung ist der drei Jahre alte Plan, MV im Jahr 2018 zum Radwanderland werden zu lassen. Geschehen ist offensichtlich wenig: Denn Mecklenburg-Vorpommern verliert im Vergleich der beliebtesten Radreiseregionen weiter an Boden. Die Region Ostsee/Ostseeküste – einst auf Platz 1 – landete bei der Radreiseanalyse des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) nur noch auf Platz 8, noch einmal zwei Plätze schlechter als 2018. Auch der Ostseeküsten-Radweg schnitt bei den Radrouten schlechter ab und wurde nur noch Neunter.

Der Radweg ist vielerorts eine Holperstrecke, bei Börgerende westlich von Rostock hat sich der Januarsturm ganze Teile des Wegs geholt.

Der Qualitätsverlust sei nicht verwunderlich, sagt der Vize-Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf. „Der Anfang der Verbesserung ist auch schon gedacht.“ Allerdings eben nur gedacht, denn es gebe immer noch massive Probleme bei der Koordinierung der Umsetzung von Lösungsansätzen. So seien die Zuständigkeiten bei den verschiedenen Behörden nicht geklärt, auch die Finanzierung der Baumaßnahmen sei bislang offen.

ADFC-Landeschef Volker Schulz sieht ein Alarmzeichen. Die Politik müsse endlich die Dinge in die Hand nehmen. Ein weiteres Zögern könnte dazu führen, dass das Land und seine Radwege überhaupt nicht mehr in der Analyse aufgenommen werden. „Das Feld wird immer enger“, fügt ADFC-Tourismusexpertin Louise Böhler hinzu. Radregionen müssten genau schauen, worin sie sich von anderen unterscheiden und genau dort investieren. „Mängel müssen konsequent beseitigt werden.“ Es gehe vorrangig um Pflege und Ausbau der vorhandenen Infrastruktur.

Aber dabei und bei der Frage, wer für diese Folgekosten aufkommen müsse, liege vieles im Argen, betont Woitendorf. „Gleichzeitig haben sich die Anforderungen an Radwege massiv verändert.“ Es gebe wesentlich mehr Räder, die zudem dank E-Mobilität schneller seien, was beispielsweise breitere Wege erfordere.

Um Mobilität geht es auch beim Landessieger des Marketingwettbewerbs „Leuchttürme der Tourismuswirtschaft“ des Ostdeutschen Sparkassenverbands (OSV). Mit „Müritz Rundum“ können Besucher mit ihrer Gästekarte in Waren, Klink, Röbel und Rechlin die Busse von „Müritz-Rundum“ kostenlos nutzen.

Tourismusregionen in MV wie auch in den anderen OstBundesländern sind nach OSV-Ansicht nicht genügend auf das geänderte Mobilitätsverhalten von Urlaubern eingestellt. „Urlauber wollen auch in ländlichen Gebieten zunehmend auf das Auto verzichten. Gleichzeitig fehlt es in vielen Gebieten an überzeugenden nachhaltigen Mobilitätskonzepten“, sagt OSV-Präsident Michael Ermrich.