Ein Toter und 18 Verletzte : S-Bahn-Unglück bei München: Auf der Strecke kam es schon mal fast zum Crash

Südlich von München stoßen zwei S-Bahnen zusammen. Ein Mensch stirbt und etliche werden verletzt. Ein Unfall auf einer eingleisigen Strecke, der Erinnerungen an ein anderes schlimmes Bahnunglück weckt.

Erst gibt es einen lauten Knall, dann schrillt ein Signalhorn und schreckt die Anwohner auf. Am Montag gegen 16.35 Uhr, mitten im Berufsverkehr, sind in der Nähe des Bahnhofs Ebenhausen-Schäftlarn zwei S-Bahnen frontal aufeinander geprallt – auf einer eingleisigen Strecke. Rund 95 Menschen befinden sich zum Unglückszeitpunkt in den beiden Zügen. Ein Pa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.