Schwere Kopfverletzungen : Säureanschlag auf Energie-Manager: Ermittlungen dauern an

Brutaler Anschlag beim Joggen: Unbekannte übergießen den Ex-Finanzchef von Innogy mit konzentrierter Säure. Die Täter sind noch immer nicht gefasst. Kommen sie aus dem beruflichen Umfeld?

Haan | Drei Jahre nach dem Säureanschlag auf Energiemanager Bernhard Günther dauern die Ermittlungen an. Das hat eine Sprecherin der Wuppertaler Staatsanwaltschaft auf dpa-Anfrage mitgeteilt. Zwei Unbekannte hatten Günther am 4. März 2018 nach dem Joggen in der Nähe seines Wohnhauses in Haan bei Düsseldorf überfallen und mit hochkonzentrierter Säure überg...

