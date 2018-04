Kultur in MV : „Satire traut sich halt nicht immer“

Diskussion mit dem Karikaturisten Klaus Stuttmann

von Andreas Frost

02. April 2018, 09:00 Uhr

Kurt Tucholsky hat schon 1919 die Frage gestellt: Was darf Satire? Der Karikaturist Klaus Stuttmann gab im Schweriner Schleswig-Holstein-Haus eine so aktuelle wie ambivalente Antwort: Sie darf alles, aber sie traut sich halt nicht immer.

Die Friedrich-Ebert-Stiftung hatte Stuttmann eingeladen, im Rahmen der Ausstellung zum Deutschen-Karikaturen-Preis 2017 Rede und Antwort zu stehen. Nicht die Angst vor Repressionen, sondern „die Schere im Kopf“ spiele bei ihm eine bemerkenswerte Rolle. Er weiß, was er den Zeitungen anbieten kann, die seine Karikaturen drucken. Karikaturen über Frauen, über Israel und über Religion würden von den Chefredakteuren oft kritisch gesehen. Da er nicht für den Mülleimer zeichnen will, bringt er halt nicht jeden spitzen Gedanken zu Papier. „Der Einfluß Krähwinkels hat die deutsche Satire in ihren so dürftigen Grenzen gehalten. Große Themen scheiden nahezu völlig aus“, bemerkte schon Tucholsky.

Karikaturisten müssen nicht nur mit dem gelegentlichen Shitstorm leben, den jene gegen sie entfachen, die sich zu Recht getroffen fühlen. „Diese Leute blenden die Ironie aus, die in jeder Karikatur steckt“, bedauert Stuttmann. Es melden sich auch Leute, die gar nicht gemeint waren. „In der globalisierten Welt wird man leicht missverstanden.“ Beispiel: Als ein Politiker wegen angeblicher Terrorgefahr die Bundeswehr in Fußballstadien einsetzen wollte, stellte Klaus Stuttmann eine Mannschaft aus iranisch anmutenden Selbstmordattentätern gegen eine aus Soldaten auf den Rasen. Weder Selbstmordattentäter noch Soldaten beschwerten sich. Aber ein iranischer Fußballfan sah die iranische Nationalmannschaft als Verbrecher verunglimpft. Stuttmann bekam Morddrohungen. Inzwischen überlegt er häufiger, ob die eine oder andere Karikatur-Idee „die Freiheit der Kunst wert ist“.

Besondere Marotten oder ein markanter Gesichtsausdruck genügen nicht, damit Stuttmann Politiker aufs Korn nimmt. Darum waren die meist heruntergezogenen Mundwinkel des SPD-Bundesvize Ralf Stegner für ihn noch nie Anlass, eine Stegner-Karikatur zu zeichnen. Der mit aufs Podium geladene Stegner warb im Sinne Tucholskys, dass die Satire alles dürfe. Gleichwohl habe er Verständnis für eine gewisse Zurückhaltung aus Angst vor Repressionen. Er selbst habe sich noch nie durch eine Karikatur verletzt gefühlt, beteuerte Stegner. Es gebe Schlimmeres als scharfe Karikaturen. Dazu gehörten Meldungen, man sei Gegenstand von strafrechtlichen Ermittlungen. „Da bleibt oft etwas hängen, denn selten wird genauso umfangreich berichtet, wenn Ermittlungen wieder eingestellt werden.“

PS: Tucholskys Kolumne von 1919 ist online nachzulesen im Zeitungsarchiv der Berliner Staatsbibliothek.