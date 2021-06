In einer Blase gelebt : Schauspielerin Jodie Foster sah Trump nicht kommen

Filmstar Jodie Foster hat die Präsidentschaft von Donald Trump nicht kommen sehen. „Während der Obama-Administration habe ich in einer Blase gelebt.“

Augsburg | Filmstar Jodie Foster (58) hat die Präsidentschaft von Donald Trump nicht kommen sehen. „Während der Obama-Administration habe ich in einer Blase gelebt - viele andere auch“, sagte die Oscar-Preisträgerin („Das Schweigen der Lämmer“) der „Augsburger Allgemeinen“. „Ich habe nicht verstanden, was sich eigentlich in unserem Land abspielt. Und die Wahl...

