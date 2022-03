Kriminalität : Schock in Schweden - zwei Lehrerinnen in Schule getötet

„Eine Schule sollte ein sicherer Ort sein“, sagt die Polizeichefin in Malmö. Genau dort ist ein Gymnasium zum Tatort eines tödlichen Angriffs geworden. Am Tag danach gibt es mehr Fragen als Antworten.

Schreckenstat im schwedischen Malmö: Zwei Lehrerinnen sterben in einer Schule. Unter Mordverdacht steht ein Schüler des Gymnasiums. Bereits zehn Minuten nach den ersten Notrufen wurde der 18-Jährige am Montag festgenommen. Er räumt ein, die beiden Frauen getötet zu haben, wie sein Anwalt Anders Elison am späten Dienstagnachmittag der Nachrichtenagentu...

