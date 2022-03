Schüler mit Axt und Messer : Schreckenstat in Malmö: Zwei Lehrerinnen an Schule getötet

Zwei Lehrerinnen sterben in einer Schule in Malmö. Unter Mordverdacht steht ein Schüler des Gymnasiums. Bereits zehn Minuten nach den ersten Notrufen wurde der 18-Jährige festgenommen. Er soll mit einer Axt und einem Messer bewaffnet gewesen sein.

„Es ist ein ungeheuer trauriger Tag. Gestern sind zwei Menschen an einer Schule hier in Malmö ermordet worden“, stellte die lokale Polizeichefin Petra Stenkula am Dienstag auf einer Pressekonferenz fest. „Eine Schule sollte ein sicherer Ort sein, sicher für Schüler und sicher für Lehrkräfte und sicher für Angestellte. Niemand sollte Angst vor Gewalt an...

