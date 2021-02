Zwei Tote und Verletzte : Schüsse auf offener Straße in Wiesbaden

Mitten in Wiesbaden sterben ein Mann und seine Ehefrau auf der Straße an Schussverletzungen. Nach Angaben der Ermittler waren die beiden Eheleute. Eine Verwandte der Frau wird schwer verletzt.

Wiesbaden | Ein Mann soll in Wiesbaden in der Nacht zum Montag seine Frau erschossen und sich anschließend selbst getötet haben. Eine weitere Frau wurde schwer am Kopf verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen habe der 56-Jährige vermutlich ...

