Kriminalität : Schüsse in Frankfurt - Polizei findet leblosen Mann

Frankfurt am Main | Nach Schüssen im Westen Frankfurts hat die Polizei einen leblosen Mann in einer Wohnung gefunden. Der mit Pistole und Messer bewaffnete 41-Jährige habe zuvor Einsatzkräfte angegriffen, erklärten die Ermittler am Dienstag. Daraufhin sei es zum Schusswaffengebrauch durch die Polizisten gekommen. Ob der Mann tot ist, blieb zunächst unklar. Das Landesk...

