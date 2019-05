Ermittlungen auf Hochtouren : Schüsse und Festnahmen in Frankfurter Innenstadt

Schüsse fallen, Zeugen rufen die Polizei. Nach vier Festnahmen in der Mainmetropole laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.

von dpa

29. Mai 2019, 07:57 Uhr

Nach Schüssen und vier Festnahmen in der Frankfurter Innenstadt ermittelt die Polizei zu den Hintergründen. «Es werden jetzt sämtliche Zeugen des Geschehens vernommen», sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am späten Dienstagabend.

Zusätzlich würden Kameraaufnahmen des Geschehens in der Innenstadt ausgewertet. Technische Unterstützung gebe es dabei vom Landeskriminalamt.

Die Polizei war am Abend mit zahlreichen Einsatzkräften ausgerückt, nachdem Zeugen mehrere Schüsse in der Innenstadt gemeldet hatten. Anwohner wurden via Twitter dazu aufgerufen, den Einsatzort in der Nähe der Konstablerwache in der Fußgängerzone der Mainmetropole zu meiden. Nach den Festnahmen am Abend gab die Polizei Entwarnung.

Bei den Tatverdächtigen stellte die Polizei den Angaben zufolge eine Schusswaffe und ein Messer sicher. Ein Mann habe eine leichte Schussverletzung am Bein erlitten, ein weiterer Tatbeteiligter weise leichte Schnittverletzungen am Oberkörper auf. Einer der Festgenommenen gab an, angegriffen worden zu sein.

Am Einsatzort wurden am Abend noch Spuren gesichert. «Es ist noch alles sehr nebulös», sagte der Polizeisprecher mit Blick auf die Hintergründe.