Kriminalität : Schütze eröffnet in Kalifornien Feuer - mehrere Tote

In einem Depot der Stadtbahn in San Jose erschießt ein Mann mehrere Menschen, mehrere sind verletzt. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.

San Jose | Ein Schütze hat an einem Zugdepot in der kalifornischen Stadt San Jose das Feuer eröffnet und mehrere Menschen getötet oder verletzt. Ein Polizeisprecher in San Jose sagte, der mutmaßliche Täter sei tot, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe derzeit nicht. Bei dem Vorfall am Mittwoch habe es mehrere Tote und mehrere Verletzte gegeben. Genauere...

