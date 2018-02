20 Menschen verletzt : Schulbus auf dem Weg zum Schwimmen verunglückt

Auf dem Weg zum Schwimmunterricht verunglückt ein Schulbus mit 40 Kindern. Das Fahrzeug stößt mit mehreren Autos zusammen und kracht gegen eine Hauswand. Ein Kleinkind wird schwer verletzt, 19 weitere kommen mit leichteren Verletzungen davon.

von dpa

21. Februar 2018, 22:33 Uhr

Auf dem Weg zum Schwimmunterricht ist am Mittwoch in Dortmund ein Bus mit 40 Grundschulkindern verunglückt. Er prallte am Morgen mit mehreren Autos zusammen. 17 Schüler im Alter zwischen neun und elf Jahren erlitten in dem Bus leichte Verletztungen, meist Prellungen.

Ein zweijähriges Kind, das in einem der Unfallautos saß, kam mit einem Knochenbruch ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Insgesamt wurden 20 Menschen in Kliniken behandelt, darunter eine schwer verletzte 59 Jahre alte Lehrerin und der leicht verletzte 47 Jahre alte Busfahrer. In dem Bus saßen den Angaben zufolge 40 Grundschüler einer vierten Klasse und zwei Lehrer. Das Fahrzeug streifte eine Ampel, rammte einen Stromkasten und stieß schließlich gegen eine Hauswand. Dabei brach die Windschutzscheibe des Busses heraus.

Verursacher war nach ersten Ermittlungen der Polizei eine Autofahrerin, die aus einer Seitenstraße auf die Hauptstraße einbiegen wollte. Ein anderer Wagen habe extra angehalten, um die 37-Jährige auf die Straße fahren zu lassen. Dann habe sie offenbar den Schulbus übersehen. Die Fahrerin blieb unverletzt.