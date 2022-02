Panorama : Schwer verletzte Radlerin gefunden: Zeugen gesucht

An einer Straße bei Anklam (Vorpommern-Greifswald) ist eine Radfahrerin schwer verletzt und bewusstlos am Boden liegend gefunden worden. Die 59-Jährige kam per Rettungswagen in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Die Frau sei aus bisher ungeklärter Ursache gestürzt und habe schwere Kopfverletzungen erlitten. Die Umstände des Vorfalls von Sonntagmittag seien aber noch unklar. Nun würden Zeugen gesucht, um zu klären ob es sich um einen Unfall handelte. Ein Passant hatte die Frau zwischen Anklam und Gellendin gefunden und den Rettungsdienst alarmiert.

