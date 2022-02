Panorama : Scorpions-Sänger zu Ukraine-Krise: „Dialog nicht abreißen“

Scorpions-Sänger Klaus Meine komponierte mit dem Hit „Wind of Change“ die Hymne zum Mauerfall, jetzt ist er erschüttert über die Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. „Vor 30 Jahren war das Ende des Kalten Krieges, das Ende all dieser Jahre der Konfrontation zwischen Ost und West“, sagte der 73-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. „Es war der Ausblick in eine hoffentlich friedliche Zukunft mit einer neuen Generation.“ Jetzt hätten viele Menschen Angst vor einem Krieg in Europa. Wenn er zurückdenke, hätte er diese Entwicklung nicht für möglich gehalten.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montag die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt und die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine angeordnet. Der Westen will deshalb neue Sanktionen verhängen. Mit Blick auf die neuen Entwicklungen sagte Musiker Meine ...

