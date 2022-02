Unfälle : Sechstes Lawinentodesopfer in Österreich

Dutzende Lawinen gehen in Tirol ab. Eine davon wird Wintersportlern zum Verhängnis. Unter den Opfern sind vier Schweden.

In Österreich ist die Zahl der Todesopfer durch Lawinen auf sechs gestiegen. Vier schwedische Tourengänger zwischen 43 und 47 Jahren und ein einheimischer Bergführer kamen am Freitag in Tirol auf dem Gebiet von Spiss an der Grenze zur Schweiz ums Leben. Am Berg Knödelkopf in Vorarlberg wurde am Freitag auch ein Mann verschüttet, der mit einer Gruppe au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.