RKI-Fallzahlen : Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt auf über 100

Die Corona-Fallzahlen steigen weiter an. Nun hat auch der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert eine symbolträchtige Grenze überschritten, wie das Robert Koch-Institut meldet.

Berlin | Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland hat die 100er-Marke überschritten. Das Robert Koch-Institut (RKI) teilte am Sonntag mit, die Zahl der binnen einer Woche gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liege bei 103,9. Am Vortag hatte sie 99,9 betragen. Die bundesweite Inzidenz von über 100 ist zunächst vor allem von symbol...

