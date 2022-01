TV-Quoten : Singende Quizmasterin Anke Engelke ist ein Zuschauermagnet

In der entscheidenden TV-Zielgruppe räumt sie kräftig ab. Aber auch mit Blick auf das Gesamtpublikum erreicht die singende Quizmasterin Anke Engelke beachtliche Zuschauer-Werte.

Publikumsliebling Anke Engelke hat als singende Quizmasterin am Dienstagabend eine Top-Einschaltquote erreicht. Die Unterhaltungssendung „Wer stiehlt mir die Show?” auf ProSieben war zur besten Sendezeit in der entscheidenden Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit 24,1 Prozent Marktanteil so erfolgreich wie noch nie. Am Ende bekam Engelke zwar den Ch...

