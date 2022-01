Pilotstrecke in Planung : Solardach für Radwege: Eine Idee wird Wirklichkeit

Es schützt vor Wind und Regen, leuchtet bei Dunkelheit den Weg - und liefert klimaneutralen Strom, solange die Sonne darauf scheint: Das Start-up „Solaroute“ aus Münster hat gemeinsam mit dem Osnabrücker Architekten Peter Kuczia ein Fotovoltaik-Dach für Radwege entwickelt. Die erste Stadt wagt jetzt den Praxistest.

Wenn es darum geht, Bauwerke zu planen, die nicht nur futuristisch aussehen, sondern auch besonders zukunftsfähig sind, weil zum Beispiel ihre Fassaden Tageslicht in grüne Energie verwandeln, hat Peter Kuczia den Bogen raus. Das gilt sogar buchstäblich für einen seiner neuesten Entwürfe. Auf Bögen montierte Solarmodule Im Auftrag des Jungunternehmens Solaroute aus Münster konstruierte der mehrfach preisgekrönte Solar-Architekt - in Osnabrück auch als Designer der Sunglider-Trasse bekannt - eine Art Sonnenstrom produzierende Wetterhaube für freiliegende Radwege. Wie ein großer Schutzschirm wölbt sie sich über die Fahrbahn. Ihr Dach besteht dabei aus schuppenartig montierten Solar-Paneelen, was das gesamte Gebilde, je länger es wird, noch mehr einer Schlange ähneln lässt. Hell und licht ist es in seinem Innern trotzdem: einerseits, weil bei Bedarf die Deckenlampen anspringen, andererseits, weil die am wenigsten von der Sonne beschienene Seite sowieso offen bleibt, allenfalls mit einer durchsichtigen Membran verhüllt wird. „So kommen Fahrradfahrer sich nicht wie in einem Tunnel vor“, erklärt Kuczia. Das Gerüst lasse sich mit wenig Aufwand im Boden verankern. Und dank der materialsparenden Bogenstruktur sei es flexibel genug, um sich an verschiedene Wegebreiten und Kurven anzupassen. Designpreis macht die Idee bekannt Dieses kühne Konzept brachte Kuczia und der erst wenige Monate alten Firma Solaroute bereits eine hohe Auszeichnung ein: Der renommierte Rat für Formgebung - Deutschlands selbst ernannte Design- und Markeninstanz - würdigte es im November bei der Verleihung des German Design Award 2022 mit einem Sonderlob. Was der Sache weiteren Schub verlieh. Nun soll der Fotovoltaik-Kanal für Radler auch nicht mehr lange bloß ein Luftschloss sein. Der Bau eines Prototypen steht unmittelbar bevor. 300 Meter lange Teststrecke geplant Entstehen wird er wohl in Romont im Schweizer Kanton Freiburg. Die 5500-Einwohner-Gemeinde, idyllisch auf einem Hügel des Mittellands gelegen, dabei wirtschaftlich geprägt von Baustoff- und Verpackungsriesen sowie einer großen Kaffeekapsel-Fabrik, plant eine zunächst 300 Meter lange Pilotstrecke zwischen dem Bahnhof und einem Industriegebiet. Erweist diese sich als tauglich, könnte der erste Solar-Radweg made in Osnabrück und Münster sogar auf 2,5 Kilometer verlängert werden. Jochen Weick, Geschäftsführer der deutsch-schweizerischen Firma Grenzebach Envelon, die als Hersteller von Solarmodulen für Gebäudefassaden an dem Projekt beteiligt ist, gibt sich zuversichtlich: Wir gehen davon aus, dass der Solaroute-Prototyp in der Schweiz bis zum Sommer realisiert wird. Genug Strom für viele Hundert Haushalte Auch für Weick, der in Telgte (Kreis Warendorf) wohnt und selbst gerne mit dem Rennrad durchs Münsterland fährt, liegen die Vorteile des Systems auf der Hand: Es schütze Radler vor Wind und Regen, leuchte ihnen bei Dunkelheit automatisch den Weg, „und dann ist es eben auch ein Kraftwerk“. Pro Kilometer Solar-Radweg lassen sich nach Berechnungen der Gründer jährlich bis zu 2000 Megawattstunden Strom erzeugen - genug für die Versorgung von rund 750 Haushalten. Was das Vorhaben außerdem interessant macht: Zur Gewinnung der Solarenergie muss hier kein Fleckchen Erde zusätzlich versiegelt werden. Solaroute-Chef Marko Vogt betont: Wir nutzen ja nur Flächen, die ohnehin für die Natur verloren sind. Fraunhofer-Institut sieht riesiges Potenzial Und davon gibt es reichlich. Laut dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) ist allein in Deutschland jeder zwanzigste Quadratmeter mit Verkehrswegen bedeckt. Die Wissenschaftler bescheinigen der sogenannten Integrierten Fotovoltaik deshalb „riesiges Potenzial“, wie es in einer 2021 für Greenpeace angefertigten Kurzstudie heißt. Erstens, weil sich unser Elektrizitätsbedarf in den nächsten gut zwei Jahrzehnten mindestens verdoppeln werde. Zweitens, weil die im neuen Klimaschutzgesetz formulierten Ziele nur durch einen starken Ausbau der Sonnenstrom-Produktion zu erreichen seien. So müssen wir dem ISE zufolge bis 2045 das Sechs- bis Achtfache der heutigen Fotovoltaik-Leistung installieren, um die Energiewende zu schaffen. Das sind 303 bis 446 Gigawatt im Vergleich zu den 54 Gigawatt installierter Fotovoltaik-Leistung Ende 2020. Investition amortisiert sich nach einigen Jahren Ohne entsprechende Investitionen ist das kaum zu schaffen. Aber wie teuer ist denn zum Beispiel ein Kilometer Solar-Radweg der Marke Solaroute? Diese Frage bleibt vorläufig unbeantwortet. Zu den Kosten ihres Modells wollen die Macher sich erst äußern, wenn der Prototyp fertig ist. Geschäftsführer Vogt geht aber davon aus, dass es keine zehn Jahre brauche, bis sich eine solche Anschaffung für Käufer bezahlt macht - also die Ausgaben für Aufbau und Betrieb durch Stromverkauf wieder eingespielt sind. Als Kunden hat Solaroute dabei vor allem Kommunen im Blick. Auch Osnabrück, wenn die Idee schon von hier stammt? Geeignete Strecken gäbe es vermutlich - entlang des 2019 teileröffneten Radschnellwegs von und nach Belm beispielsweise. Oder auch Richtung Wallenhorst und Bramsche, wo Ähnliches geplant ist. „Wir haben in Osnabrück noch keine Gespräche geführt“, sagt Vogt dazu, „aber ein Vorzeigeprojekt in der Region wäre ideal.“...

