Kriminalität : Spektakulärer Überfall auf Geldtransporter in Berlin

Auffällig viele Überfälle auf Geldboten kamen zuletzt zusammen. Leere Straßen in der Corona-Pandemie erleichtern das Entkommen. Nun ist es wieder passiert, an Berlins berühmtester Einkaufsstraße.

Berlin | Auffälliger und besser sichtbar geht es kaum. Mit ihrer leuchtend orangefarbenen Kleidung erinnern die Räuber an Müllarbeiter. An der bekannten Berliner Einkaufsstraße Ku'damm überfallen sie am Freitagvormittag einen Geldtransporter, bedrohen und ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.