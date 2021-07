Ford Mustang : Steve McQueens Privatwagen wartet bei Düsseldorf auf Käufer

Hollywood-Legende Steve McQueen starb schon früh an den Folgen einer Krebs-Operation. Nun hat ein deutscher Händler seinen Mustang in den USA aufgestöbert und will ihn versteigern.

Mettmann | Oldtimer-Händler Michael Fröhlich hat den einstigen Privatwagen von Hollywood-Legende Steve McQueen (1930-1980) gekauft. Er habe ihn nach Mettmann bei Düsseldorf bringen lassen. Jetzt plane er, ihn zu versteigern, sagte Fröhlich (71) der Deutschen Presse-Agentur. Als Mindestgebot habe er an 100 000 US-Dollar (etwa 84 000 Euro) gedacht. Mehrere Aukt...

