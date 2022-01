Hauptstadt : Straße in Kanada soll nach Ryan Reynolds benannt werden

Einmal durch die Ryan-Reynolds-Straße brausen? In Ottawa könnte das vielleicht bald möglich sein.

Nach dem kanadischen Schauspieler Ryan Reynolds (45) soll eine Straße in Ottawa benannt werden. Reynolds habe sich speziell während der Pandemie sehr für Ottawa eingesetzt, schrieb der Bürgermeister der kanadischen Hauptstadt, Jim Watson, via Twitter. „Es ist eindeutig, dass Ottawa einen speziellen Platz in Ryans Herzen hat - und um ihn zu ehren werde ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.