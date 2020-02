Igor K. angeblich reisefähig : Streit um Klinik-Aufenthalt: Clan-Mitglied wird ausgewiesen

Zieht Innenminister Pistorius jetzt die Reißleine? Seit Tagen gibt es Wirbel um die Behandlung - und vor allem die Bewachung - eines mutmaßlichen Clan-Mitglieds aus Montenegro in Hannover. Nun soll der Mann sofort das Land verlassen.

Avatar_prignitzer von dpa

20. Februar 2020, 17:50 Uhr

Im Streit um die Behandlung eines schwer verletzten mutmaßlichen Clan-Mitglieds versucht das niedersächsische Innenministerium durchzugreifen: Der 35-Jährige aus Montenegro wird ausgewiesen. Er muss Deutschland so schnell wie möglich verlassen.

Das habe die Stadt Hannover in enger Abstimmung mit dem Ministerium beschlossen, teilte das Haus von Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag mit. Zunächst allerdings ändert sich: nichts. Igor K. wird in der Medizinischen Hochschule Hannover behandelt, die Polizei bewacht das Krankenhaus weiterhin.

Die Stadt Hannover als zuständige Ausländerbehörde stellte Igor K. die Ausweisungsverfügung laut Ministerium am späten Mittwochabend zu. In der Mitteilung heißt es: «Die Ausweisungsverfügung wurde notwendig, da von dem Aufenthalt des Patienten in der MHH eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Damit sind aus aufenthaltsrechtlicher Sicht die notwendigen Maßnahmen eingeleitet worden, um den Aufenthalt der betroffenen Person möglichst schnell zu beenden. Sollte er seiner Ausreiseverpflichtung nicht freiwillig nachkommen, wird er abgeschoben.»

Nach Angaben von Pistorius - und unter Berufung auf MHH-Einschätzungen - ist Igor K. reisefähig. Seiner Ausreise stehe daher nichts im Wege. Der Montenegriner habe sieben Tage Zeit, um freiwillig auszureisen, danach könne er abgeschoben werden. Rechtsmittel habe er bislang nicht eingelegt.

Um den Aufenthalt des Montenegriners, der seit Tagen von Polizisten in der Klinik bewacht wird, hatte es heftigen Streit gegeben. Der Steuerzahlerbund verlangte etwa, die immensen Kosten für den Einsatz dem Privatpatienten beziehungsweise seiner Familie in Rechnung zu stellen. Auch die Ehefrau des 35-Jährigen, die in einem Hotel in der Nähe wohnt, wurde dem Vernehmen nach bewacht. Abgeordnete in Hannover verlangten von der rot-schwarzen Landesregierung Aufklärung. Selbst vom Verdacht der Geldwäsche war die Rede.

Nach Angaben des Innenministeriums ist der 35-Jährige verpflichtet, die Bundesrepublik sofort zu verlassen. Die Polizei machte allerdings klar, dass der Mann in der Klinik weiter geschützt wird - aber auch das Klinikpersonal, Patientinnen und Patienten sowie deren Besucher. Grund sei die fortbestehende Gefährdung, teilte die Polizeidirektion Hannover mit. Ein im Ausland verübtes Attentat gegen «eine der Schutzpersonen» reihe sich in eine Serie von Taten seit 2014 ein. Dabei seien Schusswaffen und Sprengmittel eingesetzt worden. Eine konkrete Anschlagswarnung habe es aber nicht gegeben.

So droht das, was möglicherweise als Befreiungsschlag des Innenministeriums geplant war, schon im Ansatz steckenzubleiben. Denn zugleich beantragte die Polizei erneut Schutzgewahrsam für den Mann beim Amtsgericht Hannover - das Gericht wies den Antrag zurück. Ein Freiheitsentzug sei nicht verhältnismäßig, sagte eine Sprecherin. Bereits am 13. Februar sei ein erster Antrag auf Schutzgewahrsam gestellt worden - mit der Begründung, die Sicherheit des Verletzten sei nicht zu gewährleisten. Dann aber sei der Beschluss nicht vollzogen worden. Daher überwiege das Freiheitsinteresse des Mannes.

Schutzgewahrsam würde im konkreten Fall bedeuten, dass der Mann in ein Gefängniskrankenhaus verlegt werden könnte. Nach Angaben des niedersächsischen Justizministeriums hatte die Polizei darum gebeten, Igor K. im Justizvollzugskrankenhaus Lingen aufzunehmen. Dies sei in der vergangenen Woche abgelehnt worden, weil die erforderliche Behandlung in Lingen nicht möglich war. Inzwischen habe der Patient die Intensivstation der MHH aber verlassen, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Das Gefängniskrankenhaus Lingen sei mit medizinischer Unterstützung der MHH nun in der Lage, den Mann aufzunehmen.

Ob die Anwälte des Montenegriners versuchen, die Ausweisung noch zu verhindern, blieb zunächst unklar - ein entsprechender Antrag lag nach Angaben des Verwaltungsgerichts Hannover nicht vor. Vom Anwalt des Mannes gab es auf Anfrage zunächst keine Stellungnahme.

An der MHH spielen sich seit Tagen Szenen wie aus einem Kinothriller ab - Polizisten mit Maschinenpistolen am Haupteingang, bewaffnete Beamte mit Helmen und schusssicheren Westen an den Aufzügen oder in der Notaufnahme. Der Patient soll in eine blutige Clan-Fehde um Drogengeschäfte verwickelt sein. Am 7. Februar war das mutmaßliche Mafia-Mitglied aus Montenegro eingeflogen, um seine Ende Januar erlittenen Schussverletzungen behandeln zu lassen.