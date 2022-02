Spanien : Streit um schlechte Noten - 15-Jähriger erschießt Familie

Die Eltern eines Jungen in Spanien wollten ihm wegen seiner schlechten Schulleistungen den Internetzugang sperren. Daraufhin griff der Junge zum Jagdgewehr seines Vaters.

Ein 15-jähriger Junge hat in Spanien nach einem Streit wegen schlechter Schulnoten seine Eltern und seinen kleinen Bruder umgebracht. Der Jugendliche habe mit dem Jagdgewehr des Vaters im Haus der Familie in Algoda bei Alicante am vergangenen Dienstag zunächst die Mutter erschossen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. An...

