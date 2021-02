Einschränkungen im Bahnverkehr : Strenges Winterwetter hält weiter an

Arktische Kälte und Schnee satt: Das extreme Winterwetter beherrscht weiter große Teile Deutschlands. Bahnfahrer müssen daher weiter mit Einschränkungen rechnen. Und die klirrende Kälte ist noch lange nicht vorbei.

Offenbach am Main | Bibberkälte mit Tiefstwerten bis zu minus 26,7 Grad - das Winterwetter hat Deutschland weiter im Griff. Am Mittwoch kommt es daher immer noch zu Problemen im Zugverkehr in Deutschland. „Auch heute und in den nächsten Tagen müssen Reisende in vielen T...

