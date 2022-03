Gefährliche Entwicklung : Studie: Deshalb ist der Rothirsch von Inzucht bedroht

Über den Sinn der Arbeit von Jägern lässt sich bekanntlich streiten. Der Jagdverband selbst hat nun eine Studie in Auftrag gegeben. Das Ergebnis ist mit Blick auf den Fortbestand des Rothirschs bedenklich.

Der Rothirsch ist in Deutschland von Inzucht bedroht. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Mittwoch veröffentlichte und unter anderem vom Deutschen Jagdverband (DJV) in Auftrag gegebene Studie der Universität Göttingen. Die Forscherinnen und Forscher untersuchten die genetische Vielfalt von 34 Rothirschvorkommen in Deutschland und werteten dafür 1110 Probe...

